Конкурсна комісія "Укроборонпрому" не змогла обрати президента "Антонова"

Як йдеться в повідомленні концерну, комісія відхилила всі пропозиції учасників, оскільки реалізація конкурсних пропозицій претендентів не забезпечувала належної ефективності управління підприємством.

Крім того, згідно з повідомленням, комісія також не змогла визначити директорів Львівського державного заводу "Лорта" та Центрального науково-дослідного інституту навігації і управління.

Разом з тим, за підсумками конкурсу "Укроборонпром" призначив директором Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту Ігоря Огородника, а Суднобудівний завод ім. 61 комунара очолив Федір Петров.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2015 року Кабмін передав держпідприємство "Антонов" до складу концерну "Укроборонпром". Пізніше, в червні, керівництво "Укроборонпрому" звільнило Дмитра Ківу з посади президента - генерального конструктора "Антонова", призначивши замість нього виконуючим обов'язки президента підприємства Михайла Гвоздьова.

З початку 2015 року "Укроборонпром" розпочав системну зміну топ-менеджменту підприємств, що входять до складу концерну, і оголосив про проведення відповідних конкурсних відборів.

"Антонов" у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже у 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначною мірою збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.