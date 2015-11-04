"Дніпроенерго" Ахметова підозрюють у фінансуванні бойовиків "ДНР" і "ЛНР"

Бабушкінський районний суд Дніпропетровська ухвалив рішення про здійснення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДТЕК Дніпроенерго» у рамках кримінальної справи за обвинуваченням у фінансуванні бойовиків самопроголошених "Луганської та Донецької народних республік", пишуть"Нашігроші".

Очікується, що інспектори, зокрема, здійснять перевірку відвантаження вугілля від ТОВ «Східна вугільно-енергетична компанія» і факт повернення фірмою $13,6 млн невикористаних авансів «ДТЕК Дніпроенерго».

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За даними розслідування, посадові особи "ДТЕК Дніпроенерго" наприкінці 2014 – у лютому 2015 рр. здійснили фінансування тероризму, а саме: за договором від 20.06.2014 купили у ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлене на "Криворізьку ТЕС" і "Придніпровську ТЕС".

У свою чергу "Східна Вугільно-Енергетична компанія" перераховувала гроші ТОВ "Донантрацит", які "переводилися у готівку і спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності", вважає слідство.

Вантажовідправниками вказаного вугілля були ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика" і ТОВ "Ексіменерго "ПЕК", яких безпосередньо обрало саме ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія".

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З квітня 2015 року відносини між ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" та ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" припинені.

У ході перевірки "ДТЕК Дніпроенерго" інспектори мають перевірити, зокрема, скільки вугілля було відвантажено від ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія", а також чи справді фірма повернула "ДТЕК Дніпроенерго" 315 млн грн невикористаних авансів. Перевірка триває з 19 жовтня по 6 листопада.

Власниками ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" є Фонд держмайна (25%), а також "DTEK energy b.v." (Нідерланди, 43,81%) і "DTEK Holdings Limited" (Кіпр, 25%), що підконтрольні Рінату Ахметову.

Засновницею ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" є донеччанка Олена Лімонко, директором – Тетяна Паламарчук. На Лимонко також було зареєстровано ТОВ "Енергооптторг", яке раніше було одним з найбільших постачальників групи Ахметова.

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Засновниками ТОВ "Донвуглетехінвест" (Донецьк) є засновник компанії "Coal Energy" Віктор Вишневецький і "Nertera Investments Limited" (Кіпр).

Засновниками ТОВ "Ексіменерго "ПЕК" (Маріуполь) є той же Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited (Кіпр), директором - Андрій Агафонов.

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Засновниками ТОВ "Ремавтоматика" (Дніпропетровськ) є Тетяна Грицай, директором – Микола Тананакін.

Засновниками ТОВ "Донантрацит" (Маріуполь) є компанія "Nertera Investments Limited" (Кіпр) і ТОВ "Донпромбізнес" (Донецьк), засновниками якого є Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited. Директором "Донантрациту" значиться Дмитро Фірсов, а фірми "Донпромбізнес" - Володимир Єлагін.