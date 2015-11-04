Жебрівський виступає за об'єднання шахт Донецької області в єдину вугільну компанію

Як повідомляє прес-служба голови обласної ВЦА, про це Жебрівський заявив сьогодні, 4 листопада, під час зустрічі з активом Профспілки працівників вугільної промисловості України.

На думку керівника ВЦА, сьогодні проблема полягає в тому, що багато об'єктів вугільної промисловості Донбасу монополізовані, центрально-збагачувальні фабрики, вугільні поля віддані приватним структурам.

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«Фактично дуже багато грошей розкрадається. Тому Донецька ВЦА ставить перед собою амбітне завдання», - підкреслив Жебрівський.

За його словами, йдеться про повернення вугільних полів і ЦЗФ у розпорядження шахт і державну власність, а також їх входження до структури нової компанії.

«Яким чином це відбуватиметься, вирішуватимемо разом. Від кожної шахти до складу робочої групи ввійде один представник. Ми знайдемо комплексне рішення, щоб вирішити можливі суперечності. Єдина донецька вугільна компанія повинна отримати можливість сама реалізовувати продукцію та розпоряджатися коштами», - зазначив Жебрівський.

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Він додав, що державна підтримка вугільної промисловості не може тривати вічно, рано чи пізно дотації припиняться.

Голова ВЦА зазначив, що процес створення єдиної вугільної компанії є тривалим. Завданням обласної влади та робочої групи є напрацювання пропозицій, узгодження їх із профспілками, після чого вихід із комплексним рішенням на профільні міністерства, уряд і президента Петра Порошенка.

«Я чітко усвідомлюю, що поки працюють державні вугільні підприємства – це стабілізуючий фактор на енергетичному ринку України. Якщо відбудеться корпоратизація, то в одні руки ніхто шахти не віддаватиме. Цього не буде», - зазначив Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Україна у вересні 2015 року за даними Держстату збільшила видобуток вугілля порівняно з вереснем 2014 року на 14,9% - до 2,6 млн тонн. За підсумками дев'яти місяців поточного року видобуток вугілля скоротився порівняно з січнем-вереснем 2014 року на 45,7%, - до 20,4 млн тонн.