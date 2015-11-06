Промпродукція в Україні протягом місяця подорожчала на 2,4%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в жовтні 2015 року порівняно з вереснем знизилися на 2,4%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у річному вираженні (жовтень 2015 року до жовтня 2014 року) ціни виробників промпродукції зросли на 30,2%.

З початку року, в січні-жовтні, ціни виробників промпродукції зросли на 24,9%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні у вересні 2015 року порівняно з серпнем зросли на 2%, до вересня 2014 року - на 32,5%. У січні-вересні ціни виробників промпродукції зросли на 28%.

В цілому протягом 2014 року зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.