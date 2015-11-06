Автовиробництво в Україні з початку року скоротилося на 81%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилося на 81,2% - до 5,189 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів протягом звітного періоду скоротилася на 86,4% - до 3,446 тисячі штук. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 22,7% - до 1,210 тисячі одиниць, автобусів - на 31,3%, до 533 штук.

При цьому в жовтні поточного року порівняно з жовтнем 2014 року випуск автотранспорту на українських заводах скоротився на 62,8% - до 555 штук. Щодо попереднього місяця, вересня 2015 року, кількість випущених авто зросла на 33,4%.

Як відзначили в асоціації, виробництво легкових автомобілів в жовтні склало 362 одиниці, що на 68,3% менше жовтня минулого року. При цьому 306 легкових автомобілів було випущено на заводі "Єврокар", ще 56 випустив який відновив у жовтні виробництво Запорізький автозавод (ЗАЗ).

Комерційних автомобілів було вироблено 116 штук, або на 52,7% менше жовтня 2014 року і на 32,9% менше вересня поточного року. Що стосується автобусів, то в жовтні цього року їх було вироблено 77 одиниць, що на 5,5% більше результату попереднього місяця і на 25,2% менше жовтня минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні в січні-вересні скоротилося на 82,3% - до 4,634 тисячі одиниць, а за підсумками 2014 року - на 43%, до 28,751 тисячі авто.

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Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).