Україна презентує на авіасалоні Dubai Airshow-2015 нові Ан-178 і Ан-132

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу.

Новий Ан-178 уже полетів до Арабських Еміратів. Презентують там і програму нового Ан-132, призначеного замінити на ринку авіаперевезень популярний в Азії та країнах Африки і Латинської Америки Ан-32. Нині в цехах Антонова збирають перший демонстраційний екземпляр літака, який у другій половині 2016-го року планують підняти в небо.

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Новий український літак, який ще півроку тому демонстрували на картинках, набирає реальних обрисів. У цехах ДП "Антонов" збирають носову частину фюзеляжу Ан-132. Копітку роботу полегшують сучасні технології. Поряд із частиною планера – монітор, на якому кожна деталь промальована у 3D. Цей транспортник, як і Ан-178, проектували винятково "у цифрі".

Ан-132 – покращена версія старого доброго Ан-32. Літака, створеного спеціально для експлуатації в умовах спекотного клімату та високогір’я. У нової версії АНа – канадські двигуни, сучасна американська авіоніка та на третину більша вантажопідйомність. Цей транспортник зможе підняти в небо понад 9 тонн вантажу.

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Ан-132 – спільний проект України та Саудівської Аравії. В планах королівства - збудувати на своїй території завод із виробництва цих авіалайнерів.

Потенційні покупці – це країни Азії, Африки та Латинської Америки, які нині активно експлуатують Ан-32. Про усі переваги нової машини антонівці планують розповісти на міжнародному авіакосмічному салоні Dubai Airshow, який в неділю відкриється в Арабських Еміратах.