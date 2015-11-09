Сім заводів окупованого Криму працюватимуть на оборонку Росії

Сім підприємств оборонно-промислового комплексу окупованого Криму увійшли в російський реєстр і отримали можливість працювати в системі держоборонзамовлення РФ.

Про це заявив перший "заступник міністра промполітики" окупаційного уряду Криму Костянтин Равич, передає "РИА Крим".

"Можуть приймати замовлення, тобто, виконали всі ті вимоги, які дозволяють працювати в системі держоборонзамовлення, сім підприємств. Це і завод "Фіолент", і завод "Затока", і Науково-дослідний інститут аеропружних систем. У різних ступенях є завантаження, вони вже працюють за держоборонзамовленням", — повідомив Равич.

Він не виключив, що даний список збільшиться після того, як кримські підприємства виконають вимоги ФСБ і Мінпромторгу РФ.

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% кримчан, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».