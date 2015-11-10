Україна хоче збільшити постачання продукції в країни Азії

Україна має намір наростити поставки енергетичного та гірничо-шахтного обладнання, а також продукцію вагонобудівних підприємств та сільськогосподарського сектора до Індії, Індонезії та В'єтнама.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на заступника міністра – торгового представника України Наталію Микольську.

"Ми реально дивимося в бік тих країн, де наша продукція буде користуватися попитом. Наприклад, Індія, Індонезія та В'єтнам закуповують українське енергетичне і гірничо-шахтне устаткування для модернізації своїх об'єктів, і наші вагонобудівні підприємства мають намір вивести на ринок вітчизняні вагони та локомотиви", - сказала вона.

Також, за словами торгового представника, незабаром зазначені країни гостро потребуватимуть постачання продовольства, чим зможе скористатися Україна.

"У короткостроковій перспективі всі ці країни потрібно годувати – ці ринки будуть відкриті для нашої сільськогосподарської продукції. Обсяги її постачання будуть залежати від кон'юнктури світового ринку", - зазначила Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку розраховує до кінця 2016 року відкрити 20 торгових представництв України за кордоном і почати переговори про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.

Раніше Україна і Канада підписали документ про завершення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі.

Крім того, Україна має намір посилити свої торгові позиції на ринках Казахстану, Ірану і Єгипту і розвивати торговельні відносини з цими країнами в аграрній сфері, машинобудуванні та енергетиці. Зокрема, перспектива співпраці з Іраном, на думку керівництва міністерства, після зняття санкцій з цієї близькосхідної країни відкриває широкі можливості для українського аграрного експорту в Іран, співпраці в паливно-енергетичній сфері, машинобудуванні, особливо вагонобудуванні та літакобудуванні, а також у будівництві.