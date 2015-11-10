Іран хоче співпрацювати з Україною у водній індустрії та енергетиці

Іран закликає Україну до співпраці у водній індустрії та електроенергетиці, а також пропонує українським підприємствам співробітництво з профільної іранською компанією CAHIP.

Відповідна інформація міститься в опублікованій на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі в ноті, направленій посольством Ірану в Україні Міністерству закордонних справ.

"Вищезазначена компанія CAHIP готова до співробітництва у сфері інженерно-технічних послуг в галузях водного господарства та електроенергетики з українськими підприємствами, які працюють у зазначених галузях", - йдеться в документі.

Крім того, іранська сторона закликала МЗС України передати це повідомлення українським відповідальним органам і компаніям.

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Як повідомляв УНІАН, Іран зацікавлений в імпорті зернових з України в обсязі до 3 мільйонів тонн.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі раніше відзначало, що близька перспектива зняття економічних санкцій з Ірану актуалізувала питання розвитку українського аграрного експорту до цієї країни.