"Метінвест" Ахметова погрожує зупинити всі підприємства через відключення від автоматичного повернення ПДВ

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, повернення податку, можливо, буде здійснюватися в «ручному» режимі, однак розмір відшкодування групі невідомий.

«Нам стало відомо, що жодного з наших підприємств немає в узгодженому переліку щодо «автоматичного» відшкодування ПДВ в листопаді. У разі якщо відшкодування не буде, в поточній ринковій ситуації холдинг буде змушений вже найближчим часом зупинити роботу своїх підприємств. Це призведе до зупинки всієї металургійної галузі країни і скорочення десятків тисяч робочих місць», - цитує прес-служба генерального директора групи Юрія Риженкова.

У "Метінвесті" вказують, що листопадове відключення підприємств групи від системи автоматичного відшкодування ПДВ вже не перший подібний випадок за останні кілька місяців. При цьому раніше підприємства групи не відключалися всі одночасно, зазначають у компанії.

За даними групи «Метінвест», борг держави перед підприємствами компанії з відшкодування ПДВ на 1 листопада становив 2,33 млрд грн. У даний час податковими органами не підтверджено відшкодування ще 1,1 млрд грн в автоматичному режимі, заявляють у «Метінвесті».

Читайте також"Метінвест" Ахметова домовився про відтермінування виплати частини боргів

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

З середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють з перебоями через бойові дії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група в 2014 році скоротила чистий прибуток в 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. з 392 млн дол.