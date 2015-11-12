Томбінський: ЄС може забезпечити нову індустріалізацію України

Євросоюз може забезпечити нову індустріалізацію України, забезпечивши її необхідною інфраструктурою і сучасним виробництвом.

Про це заявив представник ЄС в Україні Ян Томбінський на бізнес-форумі в Києві.

"У Європейському Союзі існує багато думок стосовно того, що необхідно забезпечити нову індустріалізацію Європи. У деяких країнах індустріалізація була децентралізована до інших регіонів світу - до Китаю, Азії та інші країни. Україна може використати цей новий європейський тренд – заново індустріалізувати Європу та відновити індустріальну інфраструктуру", - сказав він.

За словами Томбінського, пріоритетним завданням ЄС на даному етапі співпраці є забезпечення зростання експорту з України.

"По ідеї, ми маємо думати про те, як наростити експорт до України. Але зараз в Європі думають, як допомогти українським експортерам", - підкреслив глава представництва ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, Євросоюз і Україна не збирається відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.

Падіння промислового виробництва в Україні у вересні 2015 року порівняно з вереснем 2014 року сповільнилося до 5,1% з 5,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, протягом січня-вересня, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння промвиробництва становило 16,6%.