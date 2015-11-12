Позов України до СОТ проти Росії: Москва запропонувала Києву консультації

Росія запропонувала Україні 17 листопада провести консультації за позовом України до СОТ, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Ліхачов, передає РИА Новости.

"Ми їм запропонували консультації на 17-те, по-моєму, вони не підтвердили (поки — ред.)", — сказав Ліхачов журналістам.

Ліхачов також додав, що за підсумками тристоронніх зустрічей експертів щодо асоціації України і ЄС ніяких змін в домовленості не було.

Як повідомляв УНІАН, Україна 21 жовтня подала перший позов до СОТ проти Російської Федерації, пов'язаний з обмеженнями, які були введені на українські вагони та стрілочні переводи.

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Торговий представник України Наталія Микольська заявила, що експорт України через ці обмеження за 86 товарними групами скоротився з 1,7 мільярда доларів в 2013 році до 51 мільйона доларів за 7 місяців 2015 року.

Також торгпред зазначила, що Україна буде продовжувати подавати позови проти Росії щодо різних торговельних обмежень.