Одеський припортовий завод за рік погасив 5-мільярдний кредит

Про це повідомив на прес-конференції в Києві перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков.

За словами Щурикова, якщо перші 9 місяців минулого року «Одеський припортовий завод закінчив зі збитком в 205 млн грн., то аналогічний період 2015 року – з прибутком 243 млн грн. До бюджетів різних рівнів перераховано 268 млн грн. Вперше за багато років з початку 2015 року завод працює на повну потужність. Обсяг продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 29,7%.

«Минулого року, згідно з розпорядженням уряду, ОПЗ взяв в «Ощадбанку» цільовий кредит обсягом 5 млрд грн. І хоча кредитний договір закінчувався в грудні, вже сьогодні, в листопаді, кредит повністю погашений – як тіло кредиту, так і відсотки та зобов'язання», - підкреслив Щуриков.

У свою чергу, директор австрійської компанії Antra GMBH Ойген Гінрікс-Шрамм повідомив, що ПАТ "Одеський припортовий завод" та Antra GMBH домовилися про завантаження заводу більш ніж на 50% за давальницькою схемою в листопаді.

"Ми купуємо газ в Австрії, Угорщині, Словаччині... Наша компанія працює через відомий австрійський газовий хаб в Баумгартені, яким йдуть потужні потоки європейського газу в різних напрямках. Antra GMBH має відповідну ліцензію і постачає кільком українським споживачам реверсний газ. Зокрема, покриємо більше половини потреби ОПЗ в газі", - сказав він. За даними Гінрікс-Шрамма, компанія Antra GMBH на 10% належить йому, на 90% - швейцарській Universal Exports Holding AG. "Ніхто із засновників (Universal Exports) не є членом уряду або політиком", - додав він.