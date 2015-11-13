Кабмін розглядає кілька варіантів об'єднання КБ "Південне" та "Південмашу"

Кабінет міністрів України розглядає відразу кілька варіантів об'єднання держпідприємств "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" та "Південний машинобудівний завод ім. Макарова", повідомив журналістам перший заступник голови Державного космічного агентства України Олександр Голуб.

За його словами, мова йде не про повне злиття підприємств, а про об'єднання окремих активів для здійснення спільної діяльності у сфері ракетобудування.

"Це як варіант об'єднання деяких активів, а не сліпе злиття. Грубо кажучи, мова йде про об'єднання активів по ракетному виробництва", - сказав Голуб.

При цьому він уточнив, що інші подробиці поки не підлягають розголосу, тому оскільки проект засекречений за рішенням уряду.

Також Голуб додав, що на даному етапі над документом працює робоча група, до складу якої входять представники Міністерства фінансів, Фонду держмайна та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Робоча група розглядає кілька варіантів. Яким буде це відбуватися, поки я сказати не можу", - зазначив він і додав, що після узгодження урядом проект буде винесений на відкрите обговорення.

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Як повідомляв УНІАН, через відсутність систематичних замовлень "Південмаш" на початку 2015 року зупинив частину своїх підрозділів. Крім того, на підприємстві сформувалися борги з виплати зарплати співробітникам.

24 липня "ДТЕК Дніпрообленерго", що входить в енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, за борги відключило електропостачання "Південмашу". За даними ДТЕК, борг "Південмашу" за спожиту електроенергію досяг 238 мільйонів гривень і щомісяця зростає на 5-10 мільйонів гривень.

Разом з тим, вище керівництво країни неодноразово заявляло, що уряд готовий завантажити підприємство необхідним обсягом замовлень, зокрема в оборонній сфері. У березні президент України Петро Порошенко заявив, що "Південмаш", крім оборонної продукції, отримає замовлення на 45 мільйонів гривень на виготовлення тролейбусів для Дніпропетровська та Дніпропетровської області.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" (Дніпропетровськ) створена в 1944 році. "Південмаш" - єдиний виробник ракет-носіїв та супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, що надаються щорічно міжнародними компаніями. За підсумками 2012 року "Південмаш" увійшов до п'ятірки світових лідерів по запуску ракет-носіїв.

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" є науково-конструкторських підприємством з розробки ракетно-космічної техніки.