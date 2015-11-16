"Мотор Січ" ремонтує двигуни авіапарку Путіна – ЗМІ

Відповідна інформація опублікована на офіційному “Порталі закупок” Російської Федерації, пишуть «Наші гроші».

Всі замовлення стосуються технічного обслуговування авіадвигунів і допоміжних силових установок, збільшенню їх ресурсних показників, технологічному супроводженню контрольних екземплярів двигунів.

Нагадаємо, ПАТ “Мотор Січ” контролюється народним депутатом України В’ячеславом Богуслаєвим.

Читайте також"Мотор Січ" з початку року збільшила прибуток до 2,5 мільярда

Окрім цього, влітку три підряди на роботи з двигунами АИ-25 загальною вартістю 1 млн рублів (15 тис. доларів – ред.) від “СЛЗ “Росія” отримало державне підприємство “”Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О.Г.Івченко”.

Всі роботи підприємства мають завершити до кінця року. Останнього разу “Мотор Січ” отримувало замовлення від “СЛЗ “Росія” в лютому 2014 року, про попередні замовлення “Прогресу” на “Порталі закупок” інформації знайти не вдалося.

“Спеціальний льотний загін “Росія” займається авіаперевезеннями президента Росії та інших вищих посадових осіб держави.