"Укроборонпром" з початку року передав армії понад 2 тисячі одиниць озброєння

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, в січні-вересні 2015 року передав українській армії 2,019 тисячі одиниць бойової техніки та озброєння, повідомила прес-служба концерну з посиланням на заступника генерального директора "Укроборонпрому" Артура Херувімова.

"В армію вже передано 688 одиниць нової і 1331 одиниця відновленої та модернізованої техніки. Серед них - 406 одиниць ракетно-артилерійського озброєння і боєприпасів та 35 авіаційних машин", - цитує прес-служба Херувімова.

У концерні також зазначили, що 2015 року підприємства "Укроборонпрому" почали постачати українським військовим сучасні зразки озброєння, зокрема, протитанковий комплекс "Стугна", а також завершили розробку бронемашини "Дозор".

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Як повідомляв УНІАН, у вересні концерн "Укроборонпром" представив низку розробок заводу "Маяк". Зокрема, завод презентував вітчизняну крупнокаліберну снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм та нову портативну гвинтівку "Гопак" калібру 7,62 мм. Крім того, на підприємстві був також розроблений 120-мм міномет "Молот", який, за словами першого заступника гендиректора "Укроборонпрому" Сергія Пінькаса, в ході випробувань отримав високу оцінку від українських військових. Також "Маяк" модернізував танковий кулемет КТ-7,62, збільшивши його скорострільність та прицільну дальність.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.