"Метінвест" скорочує робочий день на 20% через вимушене зниження виробництва

Гірничо-металургійна група "Метінвест" прийняла рішення про скорочення тривалості робочого дня на 20% з пропорційним зниженням заробітних плат для адміністративного персоналу через невизначену ситуацію на світових ринках сталі, що призвело до зниження виробництва на підприємствах компанії, повідомили УНІАН у прес-службі "Метінвесту".

"У зв'язку з вимушеним зниженням обсягів виробництва через невизначену ситуацію на світових ринках сталі група "Метінвест" прийняла рішення про скорочення часу робочого дня на 20% з пропорційним зниженням заробітних плат для адміністративного персоналу", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що дана міра прийнята з метою скорочення витрат компанії, її дія триватиме два місяці.

Прес-служба повідомляє, що останнім часом з-за ряду об'єктивних причин (ринкових, логістичних), обсяг виробництва на двох містоутворюючих підприємствах Маріуполя - меткомбінати їм. Ілліча і "Азовсталь" скоротився майже в два рази.

У повідомленні наголошується, що нинішній антикризовий план передбачає тимчасовий перехід адміністративного персоналу на скорочений робочий день в умовах неповного завантаження потужностей. Разом з тим співробітники, зайняті на виробництві, продовжують працювати в звичайному режимі.

"Антикризова програма сфокусована на скороченні витрат. Для цього ми максимально активізуємо внутрішні резерви та відмовляємося від витрат, які не пов'язані з виробництвом. Такі заходи дозволять скоротити витрати і направити економію коштів на підтримку виробництва і трудових колективів", - резюмували у "Метінвесті".

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Довідка УНІАН. "Метінвест" – найбільший в Україні та один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%).