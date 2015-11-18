Компанія Sharp для виходу з кризи зобов'язала співробітників купувати свою продукцію
У листі, поширеному серед співробітників, йдеться: "Компанія знаходиться в дуже важкому стані, просимо вас про співпрацю".
Виробник електроніки Sharp зажадав від співробітників купувати свою продукцію, щоб поліпшити фінансове становище компанії, пишуть "Ведомости".
Вище керівництво повинно витратити на продукцію своєї компанії не менше 200 000 ієн (близько $1660), управлінці середньої ланки - до 100 000 ієн (близько $800), а рядові працівники - не менше 50 000 ієн (близько $400). В асортимент необхідних для придбання товарів входять телевізори на рідких кристалах, холодильники, кондиціонери та інша електропобутова техніка.
Читайте такожSharp представив смартфон у вигляді невеликого роботаЩоб стимулювати працівників на покупку "рідної" продукції, компанія заснує спеціальний сайт, а також зобов'язалася повернути 2% від суми. Підкреслюється, що акція, яка розпочнеться в п'ятницю і триватиме до 29 січня 2016 р., не носить обов'язкового характеру, але є "загальною для компанії", що, з урахуванням національного менталітету, змусить більшість співробітників виконати відповідну вимогу.
У листі, поширеному серед співробітників, йдеться: "Компанія знаходиться в дуже важкому стані, просимо вас про співпрацю".
У компанії Sharp в Японії зараз працює понад 17 000 осіб.
Sharp - колись один з найбільших виробників телевізорів, дисплеїв великих і малих діагоналей, а також напівпровідників, тепер, як і ряд інших японських корпорацій, знаходиться в затяжній кризі, викликаній, в тому числі, посилення цінової та технологічної конкуренцією з боку китайських і південнокорейських конкурентів, наприклад Samsung і LG.