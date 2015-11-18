Мідь б'є антирекорди: ціни опустилися до мінімумів 2009 року

Ціни на мідь зберігають негативну динаміку під час торгів середи, утримуючись у районі мінімумів з 2009 року, на тлі побоювань інвесторів за попит на метал з боку його найбільшого споживача — Китаю, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці грудневі ф'ючерси на мідь на біржі Comex дешевшали на 1,49% — до 2,08 долара за фунт (близько 0,45 кілограма), пише РИА Новости.

За підсумками торгів вівторка вартість тонни міді на Лондонській біржі металів (LME) з поставкою через три місяці знизилася на 0,13% — до 4684 доларів за тонну. Ціна тонни алюмінію підвищилася на 0,48% — до 1474 доларів, цинку — знизився на 2,46%, до 1548 доларів.

"Через відсутність позитивних змін в галузі попиту на мідь вартості металу загрожує знижувальний тиск в короткостроковій перспективі", — наводить агентство Рейтер думку аналітиків Argonaut Securities.

Крім побоювань щодо китайської економіки додатковий тиск на вартість металу надає зміцнення долара щодо світових валют, який реагує на перспективи підвищення базової ставки ФРС США в грудні.