АМК просять перевірити "Метінвест" Ахметова на монополізм

Народний депутат фракції "Самопоміч" Лев Підлісецький має намір звернутися в Антимонопольний комітет України (АМКУ) з метою проведення розслідування на ринку залізної руди, оскільки він вважає, що гірничо-металургійна група "Метінвест" займає монопольне становище на цьому ринку.

«Я з колегами сьогодні ж подам звернення в Антимонопольний комітет, щоб почали розслідування щодо монопольного становища на ринку залізної руди!», - написав депутат у Facebook.

За його словами, за 9 місяців 2015 року гірничо-збагачувальні комбінати Центральний, Північний, Південний, Інгулецький, а також Криворізький залізорудний комбінат, акції яких знаходяться у власності «Метінвесту» (або холдингу СКМ) виготовили 51% усього українського залізорудного концентрату і руди.

«Згідно з українським законодавством, монополістом вважається той, хто контролює частку ринку більше 33%. Раніше Антимонопольний комітет не визнавав «Метінвест» монополістом, тому що ніби як Україна і Росія - це один ринок. Тепер це не може бути причиною хоча б тому, що міждержавні вантажні залізничні перевезення неможливі», - зазначив Підлісецький.

Він також повідомив, що продати пакет своїх акцій «Метінвесту» була змушена і канадська компанія Black Iron, яка має родовища в Кривому Розі, оскільки в іншому випадку вона б не отримала можливості на них працювати.

За словами депутата, окремої уваги потребує ситуація на ринку сталі. Він повідомив, що за 6 місяців 2015 року 52% української сталі було вироблено на заводах «Метінвесту».

«Очевидна надвелика концентрація в одних руках! Також попросимо Антимонопольний розібратися», - зазначив депутат.

«Упевнений, голова АМКУ пан Терентьєв як колишній керівник юридичної служби іншого великого металургійного підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг" зможе швидко розібратися в ситуації і відповідно відреагувати на становище на ринках залізорудної сировини і сталі!» - додав Підлісецький.

При цьому він повідомив, що одним із приводів звернення в АМКУ стали вибори мера Кривого Рогу, де кандидат від «Самопомочі» програв з невеликим розривом. У партії вважають, що результати виборів були сфальсифіковані на користь діючого мера та кандидата від "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула, син якого (Олександр Вілкул, висувався в мери Дніпропетровська від «Опозиційного блоку») раніше очолював гірничорудний дивізіон "Метінвесту", а також керівні посади на ГЗК компанії.

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Довідка УНІАН. «Метінвест» – найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські меткомбінати - «Запоріжсталь», «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітному сировини: Північний, Інгулецький, Центральний, Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).