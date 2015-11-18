Падіння промвиробництва в Україні в жовтні сповільнилося до 5%

Падіння промислового виробництва в Україні в жовтні 2015 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2014 року, сповільнилося до 5% з 5,1%, зафіксованих місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з вереснем 2015 року промвиробництво в жовтні зросло на 7,3%, при цьому зростання порівняно з попереднім місяцем зафіксовано другий місяць поспіль.

З початку року, протягом січня-жовтня порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 15,4%.

За інформацією Держстату, в жовтні 2015 року зростання виробництва в річному вираженні (до жовтня 2014 року) зафіксовано лише у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 18,1%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 15,7%, видобутку металевих руд – на 1,2%.

Найбільше зростання порівняно з попереднім місяцем у жовтні зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 38,3%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 20,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 18,6%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 29,3%, текстильному виробництві – на 15,9%, виробництві електричного обладнання – на 14,2%.

Найбільше падіння порівняно з попереднім місяцем у жовтні зафіксовано у виробництві електричного обладнання – на 5,9%, виробництві інших машин та устаткування – на 2,3%, металургії – на 1,7%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, падіння промвиробництва в Україні у вересні 2015 року порівняно з вереснем 2014 року сповільнилося до 5,1%. Порівняно з серпнем 2015 року у вересні промвиробництво зросло на 5,9%. З початку року, протягом січня-вересня, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння промвиробництва становило 16,6%.

У 2014 році порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, в 2013 році – на 4,7%, в 2012 році – на 0,5%.