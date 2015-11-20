"Укроборонпром" модернізує військові літаки Єгипту

Подія відбулась 19 листопада, одразу після передачі фінальної партії модернізованих літаків ВПС Індії, повідомляє прес-служба відомства.

"Стартує новий етап нашої співпраці – сьогодні ми підписуємо перший, досить потужний контракт з Єгипетською стороною", - заявив директор заводу цивільної авіації Сергій Подрєза. За його словами, підприємство адаптує три літаки Ан-74 під вимоги країни-експлуатанта. Домовленість передбачає участь фахівців заводу в супроводі експлуатації та ремонту цих літаків.

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Представник єгипетської сторони Карім Бадир, зі свого боку, підкреслив, що це лише початок нової та плідної співпраці між двома країнами.

Раніше заступник голови держконцерну Денис Гурак зазначав, що після перемоги над агресором оборонна промисловість стане локомотивом розвитку української економіки. Тому для «Укроборонпрому» важливо нарощувати коло партнерів за кордоном.

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Як повідомлялося раніше, «Укроборонпром» поставив Індії фінальну партію військово-транспортних літаків Ан-32RE у рамках виконання великого контракту, загальна вартість якого складає 400 млн дол. Українські фахівці вдало впорались із поставленими завданнями та надалі супроводжуватимуть експлуатацію цієї техніки.