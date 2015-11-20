"Дизельний скандал": США запідозрили Bosch у причетності до афери Volkswagen

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на близькі до слідства джерела, питанням причетності Bosch до схеми Volkswagen займається Міністерство юстиції США. Там вважають, що німецька компанія, що поставляє частину комплектуючих для автомобілів, допомагала концерну з Вольфсбурга обходити обмеження для дизельних машин, передає РБК.

Саме Bosch виготовляє ключові компоненти для дизельних двигунів в шести моделях Volkswagen і одній моделі Audi.

Агентство зазначає, що розслідування перебуває на початковій стадії і поки немає свідчень того, що компанія Bosch дійсно порушувала закон.

Офіційний представник компанії та представник Мін'юсту США від коментарів відмовилися.

Влада США вела розслідування щодо Volkswagen з 2014 року. У вересні Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що програмне забезпечення, встановлене на автомобілях Volkswagen з дизельними двигунами, дозволяє обходити перевірку рівня викиду шкідливих речовин. Після цього американська влада зобов'язали компанію відкликати з ринку в країні 500 тис. машин. Концерн змушений був частково призупинити продаж низки моделей дизельних автомобілів. Він визнав, що несправним ПЗ забезпечено 11 млн авто по всьому світу. Концерну загрожує штраф $18 млрд.

Пізніше американська влада звинуватила німецький автоконцерн в нових порушеннях. За даними відомства, вони стосуються автомобілів з трилітровим дизельним двигуном, кількість яких у країні досягає приблизно 10 тис. штук. На цей раз агентство виявило дефектне ПЗ в Porsche Cayenne 2015 модельного року, Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8 і Q5 2016 модельного року, а також Volkswagen Touareg 2014 модельного року.

У жовтні Volkswagen вперше за 15 років відзвітував про квартальний збиток. Негативний результат зумовлений тим, що компанія зарезервувала €6,7 млрд на витрати, пов'язані з "дизельним скандалом".