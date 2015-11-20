Україна піднялася на 10-е місце в рейтингу виробників сталі

Українські металурги в жовтні 2015 року порівняно з жовтнем минулого року збільшили виробництво сталі на 6,4% - до 2,055 мільйона тонн, піднявшись з 11-го на 10-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками 10 місяців поточного року Україна скоротила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 18,3% - до 19,148 мільйона тонн, зберігши в світовому рейтингу виробників сталі 10-ю позицію.

За інформацією асоціації, за підсумками жовтня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно займає Китай з показником 66,124 мільйона тонн (падіння на 3,1% до жовтня 2014 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (9 мільйона тонн, -3,8%), Індія (7,5 мільйона тонн, +4,9%), США (6,7 мільйона тонн, -8,8%), Південна Корея (5,8 мільйона тонн, -5,6%), Росія (5,7 мільйона тонн, -2,4%), Німеччина (3,6 мільйона тонн, +2,7%), Бразилія (3 мільйони тонн, -2,3%), Туреччина (2,8 мільйона тонн, +2%).

В цілому в жовтні 2015 року порівняно з жовтнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 3,1% - до 133,6 мільйона тонн.

В звіті асоціації за січень-жовтень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 675,1 мільйона тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 2,2%). Далі слідують: Японія (87,8 мільйона тонн, -5,1%), Індія (75,1 мільйона тонн, +3,3%), США (67,2 мільйона тонн, -8,8%), Росія (59,3 мільйона тонн, -0,2%), Південна Корея (57,7 мільйона тонн, -3,6%), Німеччина (36,2 мільйона тонн, +0,3%), Бразилія (28,2 мільйона тонн, -1,3%), Туреччина (26,6 мільйона тонн, -6,9%).

У січні-жовтні 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 2,5% - до 1,346 мільярда тонн.

Читайте такожУкраїна скоротила виручку від експорту чорних металів та залізнорудної сировини на 40%

Як повідомляв УНІАН, скорочення виробництва сталі в Україні спостерігається через зупинку та перебої в роботі низки металургійних підприємств на Донбасі в результаті військових дій, спровокованих Росією.

За підсумками 2014 року Україна зайняла 10-е місце в списку найбільших виробників сталі, проте скоротила її виплавку на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 мільйона тонн.