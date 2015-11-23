Падіння виробництва в базових галузях України сповільнилося вдвічі - Нацбанк

Падіння індексу виробництва базових галузей в Україні в жовтні сповільнилося до 3,6% з 7,4% у вересні, завдяки зростанню обсягів виробництва в сільському господарстві та уповільненню падіння обсягів оптової торгівлі.

Про це повідомляється в розміщеному на сайті Національного банку України аналітичній записці "Оцінка економічного стану України".

Як зазначає регулятор, падіння обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні у серпні-вересні в жовтні змінилося зростанням на 0,5%, що пояснюється зміщенням строків збору урожаю окремих культур порівняно із минулим роком з вересня на жовтень.

Крім того, за даними НБУ, падіння обсягів оптової торгівлі сповільнилося в жовтні до 6,7% порівняно з 13,5% у вересні.

При цьому обсяги падіння роздрібної торгівлі дещо прискорилися до 17,1% у жовтні порівняно з 16,2% у вересні, незважаючи на поступове поліпшення споживчих настроїв населення на протязі останніх трьох місяців.

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Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в жовтні 2015 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2014 року, сповільнилося до 5% з 5,1%, зафіксованих місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2015 року промвиробництво в жовтні зросло на 7,3%, при цьому зростання порівняно з попереднім місяцем зафіксовано другий місяць поспіль.

З початку року, за січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 15,4%.