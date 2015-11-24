​За результатами роботи підприємств промисловості Вінниччина посідає друге місце в Україні

За темпами виробництва область серед регіонів України посідає друге місце, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

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У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–жовтнем 2014 р. обсяги промислового виробництва зменшились на 20,8%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 7,4% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів більш, ніж вдвічі, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,5%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,0%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,1%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 9,6%.