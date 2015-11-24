"Метінвест", який погрожував зупинити заводи через ПДВ, отримав його "автоматом"

Компанії групи «Метінвест» отримали в середині листопада відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі, повідомив під час брифінгу голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

"Компанії групи "Метінвест" отримали відшкодування ПДВ в автоматичному режимі в середині цього місяця", - сказав він.

За його словами, сума відшкодування становила близько 800 млн грн.

"Я думаю, близько 800 млн грн, або навіть 1 млрд грн", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, гірничо-металургійна група «Метінвест» Ріната Ахметова і Вадима Новинського 11 листопада заявила про можливу зупинку своїх підприємств через наявність боргів держави по відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ) і відключення підприємств від системи автоматичного відшкодування ПДВ.

Читайте такожАМК просять перевірити "Метінвест" Ахметова на монополізм

Довідка УНІАН. «Метінвест» – найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).