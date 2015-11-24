Збитки підприємств України з початку року склали майже 184 мільярда

17:30, 24 листопада 2015
Промисловість
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Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

REUTERS

Великі та середні підприємства України, без урахування бюджетних установ, протягом січня-вересня 2015 року отримали 183,894 мільярда гривень збитку до оподаткування, що на 15,868 мільярда гривень, або на 9,4%, більше збитку до оподаткування протягом аналогічного періоду минулого року на рівні 168,026 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, протягом цього періоду порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 8,2% - до 233,244 мільярда гривень, результат збиткових підприємств виріс на 8,8% - до 417,138 мільярда гривень.

Також повідомляється, що кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості в першому півріччі знизилася на 4,4 п.п. – до 39,8%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України, без обліку бюджетних установ, за перше півріччя 2015 року отримали 232,617 мільярда гривень збитку до оподаткування, що в 1,7 рази більше збитку за аналогічний період минулого року.

Збиток підприємств за 2014 рік склав 408,169 мільярда гривень проти 38,289 мільярда гривень прибутку роком раніше.

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