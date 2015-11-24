Рада спростила процедури створення та управління індустріальними парками

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує процедури створення та функціонування індустріальних парків та управління ними для залучення інвестицій у розвиток виробництва в Україні.

За прийняття закону №2844 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні проголосували 266 депутатів при необхідних 226.

Як зазначив голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, законопроект спрощує процеси набуття статусу учасника індустріального парку та вибору керуючої парком компанії, а також уточнює вимоги, що висуваються до індустріальним паркам. В індустріальних парках дозволяється здійснювати три види діяльності: промислове виробництво, науково-дослідницьку діяльність та діяльність у сфері інформації. Також передбачається можливість видачі землі в суборенду виробничим компаніям без додаткового погодження з місцевими органами державної влади, додав він.

За словами Галасюка, частка промисловості в економіці України становить 13%, в той час як у сусідніх Польщі та Словаччині – понад 20%.

"Саме тому в Україні ВВП на душу населення - менше 8 тисяч доларів, а там – більше 20 тисяч", - сказав він.

Депутат підкреслив, що створення реально функціонуючих індустріальних парків залучить інвестиції до створення виробництв на території України. Таким чином, країна зможе відійти від практики експорту сировини і подальшої закупівлі за кордоном готової продукції.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 вересня направила до профільного комітету для підготовки на повторне друге читання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні.