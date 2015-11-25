Україна з 20 січня 2016 року введе спецмито на низку товарів з Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила ввести з 20 січня 2016 роки спеціальне мито в розмірі 39,2% на імпорт низки товарів з Республіки Білорусь в якості кроку у відповідь на недружні дії зі сторони Білорусі по відношенню до українських підприємств кондитерської та пивоварної галузей.

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

Зокрема, спецмитом обкладатиметься молочна продукція і сири, рибна продукція, кондитерські вироби, хлібобулочні і борошняні вироби, пиво, горілка, сіль, косметика, шампуні, миючі та чистячі засоби, сірники, вироби з пластмаси, кухонні меблі, шини та покришки, трактори, тканини та інші товари.

Згідно з рішенням комісії, спецмита будуть застосовані до встановлення факту припинення недружніх та дискримінаційних дій з боку Білорусі до України.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 травня 2014 року Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами і повідомили, що в Білорусі від них зажадали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш ніж вдвічі, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала і українським кондитерам.

Основу українського імпорту з Республіки Білорусь становлять нафтопродукти, трактори та сідельні тягачі, металопродукція, холодильники і морозильники, шини, полімери етилену, мінеральні і калійні добрива, вантажні автомобілі, тара пластмасова, панчішно-шкарпеткові вироби, частини та обладнання для автомобілів і тракторів, сільськогосподарська техніка, кордні матеріали та синтетичні волокна.