У Росії закликали ввести санкції проти турецького одягу

Асоціація текстильників Росії відправила лист уряду, в якому попросила росіян відмовитися від закупівель виробів текстильної та легкої промисловості з Туреччини.

Про це йдеться в прес-релізі асоціації, повідомляє «Дождь».

Відмовитися від закупівель порекомендували на час «розгляду інциденту з літаком Су-24». Президент асоціації Шамхал Ільдаров також запропонував у цей період ввести санкції на вироби текстильної та легкої промисловості з Туреччини.

«Сьогодні імпорт з Туреччини досяг семи мільярдів доларів. Проста арифметика підтверджує — близько двох з половиною мільярдів доларів з них йде на заробітну плату громадян Туреччини, близько 400 мільйонів доларів щорічно йде до бюджету країни у вигляді податків, один мільйон осіб працевлаштовується», — прокоментував Ільдаров.

На його думку, у той час як російській промисловості потрібна підтримка, а людям — робота, не варто «працевлаштовувати до трьох відсотків населення Туреччини».

Російський літак Су-24 був збитий турецькими військовими 24 листопада. Президент Туреччини сказав, що це сталося після десяти попереджень, і літак опинився в повітряному просторі Туреччини. У Міноборони РФ спростовують це. Літак знаходився на території Сирії, стверджують в Росії.

Внаслідок падіння загинув пілот, іншого вдалося врятувати. Також загинув контрактник, який перебував у вертольоті Мі-8. Вертоліт вилетів рятувати Су-24, проте був підбитий на території Сирії.