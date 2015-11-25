Колектив ОПЗ спростовує інформацію про 4 мільярди збитків

Трудовий колектив Одеського припортового заводу обурений діями представників Южненської прокуратури, повідомляє Repost.com.ua.

"Одеський припортовий завод направив звернення до Президента України, прем’єр-міністра та Генерального прокурора. У листі трудовий колектив висловив своє обурення діями представників Южненської прокуратури. Заводчани переконані, що прибуття слідчих в нічний час у супроводі озброєних співробітників батальйону поліції , є ніщо інше, як силовий та психологічний тиск на працівників підприємства", - говориться у повідомленні.

У листі зазначається, що залучення до процесу вилучення документів великої кількості представників ЗМІ, свідчить про прагнення надати цій справі особливого резонансу. Представниками прокуратури поширюються дані, які не відповідають дійсності.

"Зокрема, прокурор Одеської області публічно заявив про збиток у 4 мільярда гривень від операцій з гонконгською компанією Expotrade Global limited. Дану інформацію поширили телебачення, Інтернет-видання та інші засоби масової інформації. Насправді, цей збиток не міг бути в реальності, тому що фактичні відвантаження аміаку та карбаміду в адресу даної компанії відсутні. Даний контракт не виконувався, що прокуратура могла легко перевірити за даними української митниці", - йдеться у зверненні.

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Що стосується давальницької сировини - це короткотермінова угода. Економічні розрахунки свідчать, що укладення контракту з компанією Antra GmbH не нанесло збитку підприємству, на відміну від потужної PR- компанії, розгорнутої проти заводу та його колективу, зауважено в листі. Всі необхідні документи на підприємстві готові були надати у встановлений Законом порядку, без застосування з боку прокуратури Южного силового та психологічного тиску.

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"Дії прокуратури нанесли серйозний удар по іміджу підприємства в Україні та на міжнародному рівні. Колектив заводу просить Президента, прем’єр-міністра та Генерального прокурора не допустити подібних дій з боку представників державних органів влади. Звернення було затверджено 21 листопада на загальних Зборах трудового колективу", - резюмує стаття.