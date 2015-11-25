У Росії зростає кількість збиткових підприємств

Частка збиткових організацій в РФ протягом січня-вересня 2015 року зросла на 0,1 процентного пункту порівняно з аналогічним періодом 2014 року та склала 30,3%, повідомляє Прайм з посиланням на Росстат.

"Частка збиткових організацій в сфері видобутку корисних копалин збільшилася на 0,4 в. п. - до 38,5%, в обробних галузях - знизилася на 1,3 в.п., до 28,3%. У сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві частка збиткових підприємств скоротилася на 2,6 в.п. і склала 16,7%, в сегменті рибальства - на 1,7 в.п., до 16,7%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку ця частка знизилася на 0,1 в.п. і склала 20,1%; у сфері транспорту та зв'язку зросла на 1 в.п., до 38,6%, при цьому у сфері сухопутного транспорту частка скоротилася на 0,9 в.п. - до 51,5%.

У звітному періоді, за оперативними даними, сальдований фінансовий результат (прибуток мінус збиток) організацій РФ в діючих цінах склав 98,2 мільярда доларів порівняно з 75,7 мільярда доларів у січні-вересні 2014 року.

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Прибуток в розмірі 126,7 мільярда доларів отримали 38 тисяч організацій, збиток на суму 28,4 мільярда доларів - 16,5 тисячі організацій.