Україна і Туреччина поглиблять співробітництво для посилення безпеки в Чорному морі

Україна і Туреччина поглиблять співпрацю у спільних оборонних проектах для посилення рівня безпеки та захисту в акваторії Чорного моря.

За інформацією прес-служби держконцерну "Укроборонпром", про це повідомив заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності концерну Денис Гурак на міжнародній виставці Turkey Defence Week 2015.

"Україна і Туреччина спільно будуть будувати морську промисловість для посилення безпеки та захисту в акваторії Чорного моря. Цей напрямок буде одним з ключових аспектів співробітництва між країнами", - цитує прес-служба Гурака.

Він також додав, що зараз концерн зосереджений на залучення іноземних інвестицій для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу за міжнародними стандартами.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, в квітні поточного року, в рамках візиту вищого українського керівництва в Туреччину були підписані домовленості про реалізацію спільних проектів у космічній, авіаційній і бронетанкової сферах.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.