Українським товарам не варто боятися європейських – торгпред

Європейські товари не зможуть витіснити з національного ринку українські товари після набрання чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 січня 2016 року, оскільки українські товари в ціновому відношенні більш конкурентоспроможні.

Про це журналістам сказала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська.

«Говорити про те, що європейські товари витісняють з українського ринку наші товари, не можна. У контексті девальвації гривні ми не бачимо великої загрози, оскільки наші товари досить конкурентні за ціною і досить якісні», - сказала вона.

Також Микольська зазначила, що з 2016 року можлива зміна структури імпортних товарів на користь європейських, які більш якісні порівняно з товарами з інших країн.

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Як повідомляв УНІАН, європейський комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом раніше зазначала, що вона переконана в позитивному ефекті для українців застосування з 1 січня 2016 року поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі Україна-ЄС. Мальмстрьом вважає, що за рахунок імпорту «без тарифів та інших бар'єрів різного виду техніки, її можна використовувати для підйому технологічного прогресу».

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди про створення ЗВТ – вони набудуть чинності 1 січня 2016 року.