Корбан опублікував список українських компаній, які продовжують активну торгівлю з Кримом

Геннадій Корбан назвав ці компанії у своєму Facebook.

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"Хочу проінформувати керівництво РНБО і фіскальної служби про те, що Україна, всупереч здоровій логіці продовжує активну торгівлю з РФ. Прошу вжити рішучі дії і застосувати санкції щодо ряду товарів і компаній, які ведуть активну торгівлю з Кримом", - написав Корбан.

Згідно з інформацією з реєстрів митних фіскальної служби про імпорт в Україну товарів - виробництва півострова Крим, у наведеному списку такі підприємства:

1. "Укрзалізниця" - постачання запчастин Керченського заводу в 2015-му році. Поставки зробили за допомогою транзитних компаній під іншими кодами - на загальну суму майже 12 млн грн.

2. "Кримський содовий завод", - постачання соди на 200 млн грн за підсумками першого півріччя 2015-го року

3. ТОВ "БИТХІМ" ЛТД, ТОВ "НОВАТОР", ТОВ "Бізнес-Трейд" та ТОВ "Інтер Груп-М" – постачання кальцинованої соди на територію України

4. ПРАТ "Кримський ТИТАН" - постачання сірчаної кислоти і залізного купоросу протягом 2015-го року

5. Пивобезалкогольний комбінат "Крим" – постачання пива та безалкогольних напоїв

6. ТОВ "Кримеколайф" – постачання води негазованої і газованої.

7. ТОВ "ЦІТІУС", ТОВ Чакин Дмитро Сергійович, ЧЕРНОМОРЕНЕРХОЗПЕЦМОНТАЖ, ПП Михайлюк Олена Григорівна та ін – постачання будматеріалів

8. ПП "СТЕВІЯ" - постачання їжі та біодобавок

9. ТОВ "ФІТОРАДГОСП" Веселка" - постачання лікарських трав на користь ЗАТ "Ліктрави" в першому півріччі 2015-го г на 31 млн гривень

10. ТОВ "ЕФ-ПЛАСТ" - постачання виробів з пластмаси та гуми

11. ПРАТ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС" – постачання продукції хімічної промисловості (13 млн грн. - перше півріччя 2015 року)

12. ТОВ "Агрохім" - постачання нафти і нафтопродуктів

Корбан також зазначив, що більшість поставок йдуть з сертифікатом походження, де вказаний виробник РФ і не завжди зазначено, що товар вироблений на півострові Крим. Зокрема, це стосується поставок на "Укрзалізницю".

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"Шановний пане Насіров, Ви, як глава фіскальної служби при всій зайнятості повинні знайти в собі сили, щоб подати відповідні дані до РНБО для прийняття необхідних санкцій, аналогічних тим, які прийняли ЄС і США. У разі, якщо не буде реакції з боку влади, партія УКРОП залишає за собою право звернутися до ряду європейських держав, щоб розповісти про політику подвійних стандартів щодо Криму і РФ", - підкреслив лідер УКРОПу.