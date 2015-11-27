Комбінат Ахметова відключають від електроенергії через борг у 140 мільйонів

Одне з найбільших металургійних підприємств України – комбінат "Запоріжсталь" відключають від електроенергії через борги перед енергопостачальною компанією "Запоріжжяобленерго" в розмірі близько 140 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба комбінату.

Згідно з повідомленням, "Запоріжсталь" отримала повідомлення від "Запоріжжяобленерго" про припинення поставок електрики на комбінат у рамках існуючих договорів внаслідок порушення графіка обов'язкових платежів.

На комбінаті заявляють, що причина виникнення боргу перед "Запоріжжяобленерго" - заборгованість держави перед "Запоріжсталлю" по відшкодуванню податку на додану вартість у розмірі понад 822 мільйонів гривень.

"Єдина причина нашої заборгованості за електроенергію – обов'язок державних органів влади з повернення ПДВ перед комбінатом, який у шість разів перевищує суму боргу "Запоріжсталі" за електроенергію, але чиновників це не хвилює", - сказав генеральний директор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма, слова якого наводяться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що комбінат готовий відразу ж після відшкодування ПДВ розрахуватися з боргом перед "Запоріжжяобленерго".

"Зі свого боку особисто гарантую: комбінат в той же день здійснить оплату заборгованості за електроенергію, як тільки держава поверне ПДВ, і проблема з іншого зважитися не може", - сказав Шурма.

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Як повідомляв УНІАН, меткомбінат "Запоріжсталь" в 2014 році збільшив виробництво металопрокату на 5% порівняно з 2013 роком - до 3,384 мільйона тонн, сталі - на 3,8%, до 3,964 мільйона тонн, чавуну - на 9,1%, до 3,513 мільйона тонн.

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Довідка УНІАН. Запорізький металургійний комбінат є одним з найбільших металургійних підприємств України. Комбінат виробляє чавун, сляби, різні види прокату. За переліком найменувань продукції комбінат займає монопольне положення на національному ринку.

"Запоріжсталь" в 2014 році збільшила чистий прибуток у 137 разів порівняно з 2013 роком – до 1,121 мільярда гривень з 8,2 мільйона гривень.

"Запоріжсталь" з 2012 року входить в гірничо-металургійної групи "Метінвест". У липні 2012 року Metinvest bv, материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупила у бізнес-групи "Індустріал" контрольний пакет акцій "Запоріжсталі".