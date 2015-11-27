Співвласник "Житомирських ласощів" заявив, що був дезінформований стосовно намірів Пашинського захопити фабрику

Про це в ефірі Еspreso.tv заявив співвласник фабрики "Житомирські ласощі" Юрій Лещинський.

"Наша компанія - Delta Capital SA ("Дельта Кепітал С.А."), резидент Швейцарської Конфедерації, є іноземним інвестором, внесла в економіку України мільйони доларів. Ці кошти та технології ми інвестували в Житомирську кондитерську фабрику, яка після роздержавлення була перетворена в ЗАТ "Житомирські ласощі". "Дельта Кепітал С.А.", яка належить нам, володіла 95,07% акцій даного підприємства", - сказав Лещинський.

"П'ять років тому, в 2010 році, відбулося рейдерське захоплення ЗАТ "Житомирські ласощі". Рейдер за нашою спиною ініціював ряд судових процесів, метою яких було відсторонити мажоритарного акціонера ("Дельта Кепітал С.А.") від управління, а потім і зовсім позбавити його власності. Про те, що такі судові рішення ( які явно суперечать чинному законодавству) існують, нам не повідомляли", - додав він.

Зазначається, що правда відкрилася 20 листопада 2010 року, коли співвласника компанії-інвестора Юрія Лещинського просто не пустила на загальні збори акціонерів ЗАТ. Озброєні люди, що охороняли вхід на фабрику, заявили, що охороняють громадську приймальню народного депутата від БЮТ Сергія Пашинського.

"Як згодом з'ясувалося, що нас дезінформували. Поки ми намагалися за допомогою ЗМІ та громадських активістів боротися з зазначеним депутатом, який нібито захопили нашу власність, справжній рейдер - Ігор Бойко, колишній представник Delta Capital SA в Україні, справив злиття ЗАТ з власною фірмою-пустушкою і став власником 97% акцій новоствореного в результаті злиття ТДВ "ЖЛ", - підкрестив Лещинський.

Він зазначив, що 2014 року при Адміністрації Президента була створена Комісія з боротьби з рейдерством, яку очолив Сергій Пашинський, та людина, на яку Ігор Бойко в 2010 році намагався звалити провину за рейдерське захоплення. Тоді звернулися до Сергія Пашинського за допомогою. Він пам'ятав цю історію і пообіцяв посприяти відновленню справедливості.

І дійсно, голова Комісії по боротьбі з рейдерством Сергій Пашинський направив листи з проханням провести розслідування в Генеральну прокуратуру і МВС.

Було розпочато розслідування.

У статті підкреслюється, що рейдер Ігор Бойко намагається всіма силами зберегти за собою чужу власність. Він заснував громадську організацію "Народний Люстратор", яка починає цькування будь-якого представника правоохоронних органів чи судової влади, будь-якого державного службовця, що намагається розібратися в цій справі.

"Крім того, на сторінках інтернет-сайту, який належить рейдеру, регулярно публікуються матеріали, які порочать цих людей. 26 листопада, пізно ввечері, на вказаному сайті з'явилася анонімна замітка, що повідомляє, що Сергій Пашинський готує рейдерське захоплення фабрики", - повідомляє стаття.

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"Як власники компанії-інвестора Delta Capital SA, якій за законом належить 95,07% акцій зазначеної фабрики, ми стверджуємо, що рейдером є саме Ігор Бойко, який незаконним шляхом заволодів нашою власністю. Ми вимагаємо від української влади забезпечення законного і справедливого розгляду нашої справи і сприяння відновленню іноземного інвестора в його правах", - заявиви Лещинський.