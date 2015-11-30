Україна та Росія 4 грудня спробують домовитися про "мирову" за позовом до СОТ

Україна і Росія планують 4 грудня провести консультації в рамках участі у Світовій організації за позовом, поданим Україною щодо обмежень, введених Росією проти українського експорту товарів залізничного призначення.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська.

"Зараз узгоджена дата проведення консультацій - 4 грудня 2015. У рамках консультацій плануємо обговорити багато питань про дискримінаційні дії РФ проти української залізничної продукції та про порушення угод СОТ", - написала Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Україна подала позов у Всесвітню торговельну організацію проти Росії про торгові обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим в загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельних обмежень, введених Росією, скоротився з 1,7 мільярда доларів в 2013 році до 51 мільйона доларів протягом 7 місяців 2015 року.

Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Всесвітньої торговельної організації по технічних бар'єрах пропозицію проаналізувати введений Росією заборона на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.