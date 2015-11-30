Реалізація промпродукції з початку року зросла на 25%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-жовтні 2015 року склав 1,213 трильйона гривень, що на 245,694 мільярда гривень, або на 25,4%, більше показника протягом аналогічного періоду минулого року на рівні 967,751 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

В тому числі обсяг реалізації в переробній промисловості, на яку доводиться 68,2% усього обсягу реалізації, склав 828,012 мільярда гривень, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,2% загального обсягу) – 220,673 мільярда гривень, у видобувній промисловості та розробці кар'єрів (12,4% загального обсягу) – 150,553 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції протягом 9 місяців припадає на Дніпропетровську область – 19,8%, або 240,825 мільярда гривень, Донецьку область (дані можуть уточнюватися) – 11,8%, або 142,445 мільярда гривень, та Запорізьку область – 8,8%, або 106,827 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-вересні 2015 року склав 1,075 трильйона гривень, що на 211,354 мільярда гривень, або на 24,4%, більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 864,621 мільярда гривень.

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У 2014 році обсяг реалізації промислової продукції склав 1,186 трильйона гривень, що на 74,745 мільярда гривень, або на 6,73%, більше показника за 2013 рік.