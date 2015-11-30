Українські металурги збільшили збитки майже до 17 мільярдів гривень

Металургійна галузь України, за попередніми даними, за підсумками 9 місяців збільшила збитки (чистий негативний фінансовий результат після сплати всіх податків) порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 1,2%, або на 0,2 мільярда гривень - до 16,7 мільярда гривень.

Як повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних підприємств "Металургпром", непокриті збитки збільшилися в 3,1 рази - до 31,2 мільярда гривень.

За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції протягом вказаного періоду збільшився порівняно з 9 місяцями 2014 року на 19% або на 23,9 мільярда гривень і склав 150,7 мільярда гривень.

"Металургпром" також повідомляє, що порівняно з аналогічним періодом 2014 року відбулося значне зростання цін (у гривневому еквіваленті) на основні сировинні ресурси: залізну руду – на 50%, окатиші – на 17%, вапняки – на 68%, вогнетриви – на 58-89% по різних позиціях. Вартість феросплавів зросла на 73-108%, коксу – на 100%, брухту – на 40%, природного газу – на 58%, електроенергії – на 36%. При цьому ціни на аглоруду, концентрат і агломерат знизилися, відповідно, на 10%, 3% і 3%.

"Разом з тим експортні ціни на основні види металопродукції українських виробників протягом 9 місяців знизилися в середньому на 24% в доларовому еквіваленті, а у гривневому еквіваленті – підвищилися в середньому на 49%", - йдеться в повідомленні "Металургпрому".

За 9 місяців метпідприємствам відшкодовано 13,9 мільярда гривень заборгованості з ПДВ проти 10,3 мільярда гривень за аналогічний період 2014 року. Станом на 1 жовтня, метпідприємства заявили до відшкодування ПДВ в сумі 5 мільярдів гривень (на 1 жовтня .2014года заборгованість з відшкодування ПДВ становила 3,2 мільярда гривень).

Читайте такожУкраїна піднялася на 10-е місце в рейтингу виробників сталі

За інформацією "Металургпрому", попри складне фінансове становище, обсяг капітальних інвестицій в модернізацію і технічне переозброєння металургійних підприємств, що входять в склад об'єднання, протягом 9 місяців поточного року збільшився, порівняно з аналогічним періодом 2014 року, на 32% і склав 5,3 мільярда гривень.

Читайте також Українські металурги скоротили виплавку сталі на 24%

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України, за підсумками 2014 року наростила збитків (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2013 роком на 84,4%, або на 10,3 мільярда гривень - до 22,5 мільярда гривень.