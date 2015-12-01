Nissan хоче збільшити частку в Renault

Японський автовиробник Nissan планує збільшити частку в капіталі партнера по альянсу, французькій компанії Renault, з 15% до 25%, пише Gazeta.ru з посиланням на видання Nikkei Asian Review.

За японським законодавством, Renault втратить можливість голосувати своїми 43,4% акцій, якщо Nissan буде належати чверть французької компанії.

Таким чином представники компанії сподіваються уникнути можливого контролю з боку уряду Франції, що є великим акціонером Renault.

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Ще один варіант — збільшення кількості акцій Nissan, що послабить права Renault в альянсі.