Американська Cisco призупинила розробку IP-телефонів у Росії

Про це «Коммерсанту» розповіли учасники ринку.

За словами співрозмовників видання, таке рішення пов'язане з тим, що російські держзамовники часто міняють обладнання Cisco на аналоги інших компаній, наприклад, Huawei. Начальник відділу цифрової телекомунікаційної апаратури заводу Олег Новіков розповів виданню, що в рамках спільного проекту компаніям вдалося випустити 150 IP-телефонів, які були поставлені в «Газпром».

«На жаль, більшість проектів наших замовників із застосуванням даного обладнання було призупинено. Різка зміна курсу рубля не дозволила в повній мірі виконати заплановані плани. Ми сподіваємося, що економічне становище зміниться і ці проекти будуть затребувані», – пояснив Новіков.

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Cisco виробляє в Росії частину продукції з 2011 року. Зараз на заводі в Твері компанія збирає точки бездротового доступу, цифрові ТВ-приставки і маршрутизатори. Сама Cisco була створена в 1984 році подружжям Леонардом Босаком і Сандрою Лернер. Компанія ґрунтується на розробці мережевого обладнання, яке призначене для великих організацій і телекомунікаційних підприємств.