ГЗКи Ахметова через суд домоглися зниження ренти за видобуток залізної руди

Гірничо-збагачувальні комбінати групи "Метінвест" за допомогою судів оскаржили методику нарахування рентних платежів за користування надрами при видобутку залізної руди, яку розраховувала Державна фіскальна служба, що дозволить комбінатам знизити суми рентних перерахувань до бюджету вдвічі.

Про це сказано в Єдиному реєстрі судових рішень, де опубліковані рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, ухвалені на користь чотирьох ГЗК "Метінвесту".

При цьому джерело в Державній фіскальній службі у коментарі УНІАН зазначив, що судові розгляди між підприємствами "Метінвесту" і Фіскальною службою стали можливі через суперечностей у нормах Податкового кодексу, що визначають процес первинної переробки (збагачення) мінеральної сировини.

"У статті 14 пункт 1, підпункт 150 народні депутати заклали конфлікт норм. З одного боку, за агломерацію, з іншого – окрім агломерації. В результаті у Них з'явилася можливість відкинути всі витрати, які додаються після підривних робіт у кар'єрі. Тобто вони не тільки відкинули витрати на агломерацію, а пішли ще далі. Так, як їм хотілося", - прокоментувало джерело в ГФС.

За його словами, завдяки цьому гірничо-збагачувальні комбінати "Метінвесту" отримали можливість оподатковуватимуть не кінцевий продукт – залізорудний концентрат, а сиру руду, вартість якого нижча. Джерело зазначило, що таким чином рентні відрахування стають вдвічі менше за тих, які передбачає методика ДФС.

При цьому джерело підкреслило, що ГЗК "Метінвесту" в судах успішно оскаржили методику обчислення рентних платежів, яку ГФС направила комбінатам на їх запит у відомство про індивідуальної податкової консультації.

У свою чергу, в "Метінвесті" на запит УНІАН повідомили, що чинне законодавство у фіскальній трактуванні вимагає оплати 2,5 долара за тонну концентрату, тоді як у компанії вважають, що в нинішніх ринкових умовах потрібно платити в 2,5 рази менше.

"Справедливої поточної ринкової кон'юнктури є ставка 1,1 долара/тонна", - підкреслили в "Метінвесті".

Разом з тим, 27 листопада генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков назвав суму рентних платежів гірничо-збагачувальних комбінатів компанії з тонни виробленого концентрату.

"У нас приблизно 3,6 долара", - сказав Риженков, але відразу ж додав, що цю цифру треба перевірити.

При зіставленні вироблених обсягів концентрату трьома комбінатами компанії (Центральним, Игнулецким і Північним) з сумами рентних відрахувань, наданих "Метінвестом", виходить, що з тонни залізорудного концентрату компанія платить близько 30 гривень ренти.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулого року ставки за видобуток залізної руди підвищувалися двічі. На початку 2014 року діяли спеціальні коефіцієнти, що визначають податкові відрахування за видобуток залізної руди, але не менш 3,64 гривні за тонну. З квітня того ж року їх розмір становив 5% від вартості товарної продукції. Причому з серпня рентна ставка була збільшена до 8%, проте із-за встановленого в законі понижуючого коефіцієнта ефективна ставка залишилася на рівні 5%.

У березні поточного року Верховна Рада внесла ініційовані урядом поправки в Податковий кодекс. Зокрема, було скасовано понижуючий коефіцієнт, після чого ефективна ставка за видобуток залізної руди стала дорівнювати 8%.

Надходження податкових платежів за користування надрами при видобутку залізної руди в державний бюджет України в 2014 році збільшилися в 2,5 рази порівняно з 2013 роком - до 2,043 мільярда гривень з 799,5 мільйона гривень.

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Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Що входять в компанію підприємства по виробництву залізорудної: Північний, Інгулецький, Центральний, Південний гірничо-збагачувальні комбінати, що виробляють понад 60% залізорудного концентрату в країні.

"Метінвест" в 2014 році скоротив чистий прибуток в 2,5 рази порівняно з 2013 роком - до 159 мільйонів доларів.

За підсумками 6 місяців 2015 року компанія вперше за свою історію отримала збиток, розмір якого склав 166 мільйонів доларів.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).