Вітчизняний виробник спеціалізованого взуття "Талан" став першим українським партнером компанії Gore

Відтепер "Талан" поповнить список партнерів компанії "Gore", серед яких такі відомі бренди, як Lowa, Maidl, Haix, Adidas, Nike, Ecco.

Згідно умов договору, підписаному 30 листопада, на українському підприємстві гармонізують виробничий процес та систему контролю якості у відповідності до світових стандартів, адже допомога партнеру у дотриманні високих ліцензійних вимог компанії "Gore" є однією з головних умов надання ліцензії.

За інформацією української компанії, моделі військового взуття для цивільного ринку із мембраною Gore-Тех виробництва ТМ "Талан" з’являться на вітчизняному ринку вже у 2016 році.

"На сьогодні ТМ "Талан" - єдиний виробник українського взуття, який завдяки постійній модернізації виробництва має всі необхідні технологічні можливості використовувати інноваційні розробки "Gore". У рамках ліцензійної угоди на виробничі лінії ТМ "Талан", що знаходяться у місті Ромни Сумської області, партнери встановлять тестове обладнання, що дозволить випробовувати мембранне взуття у відповідності до стандартів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія "Талан" - це група підприємств легкої промисловості, які виготовляють до 3 мільйонів пар на рік спецвзуття литтєвого методу кріплення підошви для провідних підприємств нафтогазодобувної та хімічної промисловості, металургії, машинобудування та металообробки, транспорту та енергетики, будівництва та сільського господарства, силових міністерств та відомств. Основні зусилля компанії спрямовані на забезпечення системного підходу до якості продукції спеціального призначення. Багаторівневий контроль якості, обов’язкова сертифікація та гарантійні зобов’язання є невід’ємною частиною роботи підприємства. ТМ "Талан" має розгалужену мережу філій у великих промислових містах України, країнах Європи, СНД, Близького Сходу, Балтії.