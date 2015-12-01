Комбінат Ахметова має намір до 20 грудня погасити 140 мільйонів боргу за електроенергію

Меткомбінат "Запоріжсталь" має намір до 20 грудня повністю погасити борг за електроенергію перед енергопостачальною компанією "Запоріжжяобленерго".

Про це УНІАН повідомив в. о. генерального директора "Запоріжжяобленерго" Ігор Корниленков.

За його словами, сьогодні на рахунки "Запоріжжяобленерго" вже надійшло 70 мільйонів гривень у рахунок оплати боргу, сума якого становила понад 140 мільйонів гривень.

Корниленков додав, що "Запоріжсталь" також надала гарантії погашення решти заборгованості до 20 грудня, після чого близько 16:30 компанія відновила постачання електроенергії меткомбінату.

"У разі порушення МК "Запоріжсталь" графіка погашення заборгованості або порушення передбачених законодавством зобов'язань з оплати поточного енергоспоживання, обмеження його енергопостачання неминуче", - додав Корниленков.

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Як повідомляв УНІАН, через заборгованість за спожиту електроенергію понад 140 мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго" з 30 листопада обмежило енергопостачання "Запоріжсталі".

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Довідка УНІАН. "Запоріжжяобленерго" входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України і посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" є одним з найбільших металургійних підприємств України. Комбінат виробляє чавун, сляби, різні види прокату. По ряду найменувань продукції комбінат займає монопольне положення на національному ринку.

"Запоріжсталь" в 2014 році збільшила чистий прибуток у 137 разів порівняно з 2013 роком – до 1,121 мільярда гривень з 8,2 мільйона гривень.

"Запоріжсталь" з 2012 року входить в гірничо-металургійної групи "Метінвест". У липні 2012 року Metinvest bv, материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупила у бізнес-групи "Індустріал" контрольний пакет акцій "Запоріжсталі".