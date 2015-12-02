Фармацевтичні заводи звернулися з відкритим листом до влади України

Українські фармацевтичні заводи звернулися з відкритим листом до вищого керівництва країни з вимогою захистити вітчизняного виробника ліків.

Причиною для такого кроку стала ситуація у фармацевтичній галузі України, коли вітчизняні компанії, заводи-виробники фактично опиняються за бортом державних закупівель. І причиною цьому послугували акти, прийняті Кабінетом міністрів України в рамках реформування системи державних закупівель.

У відкритому листі фармацевтичні заводи запропонували свій варіант виходу із ситуації. Це звернення підтримали понад тридцять українських фармацевтичних компаній.