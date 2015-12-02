Бездіяльність АМКУ погрожує транзитному потенціалу України – активісти

Про це йдеться у зверненні представників Громадського комітету Національної безпеки України на ім'я голови Антимонопольного комітету, повідомляє РБК.

АМКУ демонструє відверте небажання перешкодити антиконкурентним діям з боку ОПЗ і відмовляється визнавати навіть сам факт існування природної монополії підприємства в галузі зберігання і перевалки аміаку, стверджують активісти. Представники громадськості звертають увагу, на те, що, враховуючи наміри уряду приватизувати дане підприємство, ризики існуючого становища для держави значно зростають і вимагають вжиття екстрених заходів.

«Кричуще зловживання ОПЗ своїм монопольним становищем призведе до нанесення значної шкоди нашій державі, яка може позбутися джерела значних і стабільних валютних надходжень у бюджет», - повідомляється в листі комітету.

Активісти зазначають, що встановлення необґрунтовано завищених тарифів на свої послуги з боку монополіста хімічної галузі змушує виробників аміаку шукати альтернативні шляхи його транспортування в обхід нашої країни, наприклад, через прибалтійські порти Вентспілс і Сілламяе.

Крім того, дії ОПЗ загрожують існуванню стратегічно важливого державного підприємства «Укрхімтрансаміак». «В умовах, що склалися, держпідприємство приречене на збитковість, що буде прямим наслідком бездіяльності АМКУ», - йдеться в листі Громадського комітету національної безпеки України.

За твердженням представників громадськості, у підприємства просто не буде коштів для підтримання в належному стані української частини аміакопроводу, а також можуть виникнути труднощі з дотриманням вимог екологічної безпеки.

Слід зазначити, що «Укрхімтрансаміак» вже звертався до АМКУ з проханням визнати ОПЗ монополістом, а його дії щодо встановлення необґрунтованих тарифів - зловживанням монопольним становищем. Однак, як зазначили в Громадському комітеті Національної безпеки України, антимонопольне відомство відмовилося повернути ОПЗ до переліку природних монополістів, де він перебував протягом багатьох років. До того ж АМКУ виніс не рішення, а лише «рекомендації» ОПЗ «привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня». Користуючись тим, що рекомендації не передбачають обов'язкового виконання, керівництво ОПЗ відверто їх проігнорувало.

Представники громадськості вимагають провести повноцінне антимонопольне розслідування щодо неправомірних дій ОПЗ і покарати підприємство за зловживання монопольним становищем. Також у листі звертається увага на необхідність забезпечення постійної антимонопольного моніторингу з боку держави щодо діяльності ОПЗ на ринку перевалки аміаку.