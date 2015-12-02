ГЗКи Ахметова знизили сплату ренти за видобуток залізної руди на 9%

Гірничо-збагачувальні комбінати групи "Метінвест", які оскаржили методику нарахування рентних платежів за користування надрами при видобутку залізної руди, яку розраховувала Державна фіскальна служба, у третьому кварталі поточного року знизили суму рентних відрахувань за видобуток залізної руди на 9,3% порівняно з другим кварталом - до 213,2 мільйона гривень.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Метінвесту", уточнивши, що дані надано по трьом ГЗКам компанії – Центральному, Інгулецькому та Північному.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі компанія сплатила 268,75 мільйона гривень ренти за видобуток залізної руди, у другому – 235,1 мільйона гривень. Всього зпротягом 9 місяців поточного року компанія перерахувала в бюджет 717 мільйонів гривень рентних платежів.

"Зниження на 2-3-му кварталах 2015 року пов'язано зі зниженням обсягів виробництва та реалізації", - підкреслили в компанії.

Також повідомляється, що в 2014 році, в якому ставки рентних платежів переглядалися двічі в бік підвищення, компанія "Метінвест" сплатила 615,3 мільйона гривень. Зокрема, у першому кварталі – 70,1 мільйона гривень, у другому – 226,3 мільйона гривень, у третьому – 164,1 мільйона гривень, у четвертому – 88 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, ГЗКи групи "Метінвест", включно з Південним, який не значиться у структурі компанії, за допомогою судів оскаржили методику нарахування рентних платежів за користування надрами при видобутку залізної руди, яку розраховувала ДФС.

За інформацією джерела УНІАН в ДФС, судові розгляди між підприємствами "Метінвесту" та Фіскальною службою стали можливі через суперечностей у нормах Податкового кодексу, що визначають процес первинної переробки (збагачення) мінеральної сировини.

За його словами, завдяки цьому ГЗКи "Метінвесту" отримали можливість оподатковуватимуть не кінцевий продукт – залізорудний концентрат, а сиру руду, вартість якого нижча. Джерело зазначило, що таким чином рентні відрахування стають вдвічі менше тих, які передбачає методика ДФС.

За даними "Метінвесту", чинне законодавство у фіскальному трактуванні вимагає сплати 2,5 долара за тонну концентрату.

Разом з тим, 27 листопада генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що гірничо-збагачувальні комбінати компанії з тонни виробленого концентрату платять приблизно 3,6 долара, але відразу ж додав, що цю цифру треба перевірити.

При зіставленні вироблених обсягів концентрату трьома комбінатами компанії (Центральним, Ігнулецьким та Північним) з сумами рентних відрахувань виходить, що з тонни залізорудного концентрату компанія платить близько 30 гривень ренти.

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Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні та одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Що входять в компанію підприємства з виробництва залізорудного концентрату: Північний, Інгулецький, Центральний, Південний гірничо-збагачувальні комбінати - виробляють понад 60% залізорудного концентрату в країні.

"Метінвест" в січні-вересні 2015 року скоротив загальне виробництво залізорудного концентрату на 9% порівняно з аналогічним періодом 2014 року – до 24 мільйонів тонн.

За підсумками 6 місяців 2015 року компанія вперше за свою історію отримала збиток, розмір якого склав 166 мільйонів доларів.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).