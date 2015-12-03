"Укроборонпром" у грудні відправить чергову партію танків "Оплот" за експортним контрактом до Таїланду

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-туру повідомив журналістам головний інженер харківського заводу ім. Малишева, де виробляються танки, Олександр Шейко.

"Всі експортні контракти узгоджуються з Міністерством оборони України. Лише з дозволу начальника Генерального штабу України такі відправки можливі. Назвати точну дату я не можу. Орієнтовні строки, якщо буде узгодження Міністерства оборони, - у грудні", - сказав Шейко.

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При цьому головний інженер заводу зазначив, що кількість техніки, яка буде поставлена в найближчу партію за "тайським контрактом", є закритою інформацією.

Він додав, що в разі отримання необхідного узгодження від Міністерства оборони України, контракт на поставку танків "Оплот" до Таїланду буде повністю виконано в 2016 році.

Шейко також повідомив, що Міноборони на 2016 рік також замовило виробництво кількох десятків танків "Оплот" і "Булат" для Збройних сил України.

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"На 2016 рік уже доведено деякі цифри. Це досить значна кількість машин, які завод повинен буде випустити. Замовляються БМ "Оплот" і модернізовані машини "Булат". Кількість – це конфіденційна інформація", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна підписала контракт із Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" загальною вартістю близько 250 млн доларів. Перша партія з 5 танків була поставлена наприкінці 2013 року. В червні цього року концерн виконав чергову поставку до Таїланду партії з 5 танків.

На початку року керівництво "Укроборонпрому" заявило про плани випустити цього року 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік.

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Пізніше, в червні цього року, керівництво "Укроборонпрому" за зрив виробничих планів звільнило керівника заводу ім. Малишева – виробника танків "Оплот". У концерні також повідомили, що "Укроборонпром" через нестачу власних потужностей для виробництва танків "Оплот" залучає приватні підприємства.

Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово зазначало, що "Оплот" вигідніше експортувати, ніж використовувати в АТО, а отримані кошти дозволять модернізувати наявну на складах техніку.

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Довідка УНІАН. БМ «Оплот» («Оплот-М» до прийняття на озброєння) - сучасний український основний бойовий танк. Розроблений Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені О. О. Морозова (ХКБМ) і випускається заводом ЗТМ ім. Малишева. Головний конструктор машини - Михайло Борисюк, генеральний конструктор із створення бронетанкової техніки та артилерійських систем, начальник ХКБМ.

Виробництво першого танка почалося наприкінці 2008 року й тривало три місяці. У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою БМ «Оплот».